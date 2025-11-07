Hakemlere ve bazı Süper Lig başkanlarına gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarındahakkında gözaltı kararı verildi.Yürütülen soruşturmada,, "" ve "" suçlamalarıyla gözaltına alındı.Aynı soruşturma kapsamında, Trendyolileiçin gözaltı kararı verildi.Soruşturma sırasındahakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.olduğu,tespit edilmiş olup geri kalanalındığı açıklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihinde "" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada,-Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak,Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alanneticesinde;hakkında Türk Ceza Kanunu'da yer alan ""müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından-Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ilehakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "" suçu iddiaları bakımından-Bu soruşturma sırasındahakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "" suçu iddiası bakımından,Toplamİstanbul dahil toplam. 21 kişidenalınmıştır.Soruşturmaya konu ülkemiz futbol liglerinde yer alan futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında leh ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, iddia olunan eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturma delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgudur.TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirilmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, re'sen yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirtili kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir.Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında; öncelikletarafından re'sen yapılacak araştırmalar ışığında ve yürütülen soruşturma ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde aralıksız sürdürülmekte olup, bu iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özelliklekamuoyunun bilgisine duyurulur.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"