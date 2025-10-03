Hakan Kutlu'nun 'az gol yeme' hesabı!

Trendyol 1. Lig ekibi İmaj Altyapı Vanspor, ligin en az gol yiyen takımı pozisyonunda bulunuyor.Ligin ilk 8 haftasında aldığı 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 9. sırada yer alan kırmızı-siyahlı takım, rakiplerine fazla gol şansı vermedi ve 8. haftada ligin en az gol yiyen takımı ünvanını elde etti.Müsabakaların tamamında 90 dakika sahada görev alan kaleci Çağlar Akbaba da rakip takımlara en az skor şansı tanıyan kaleci olarak ön plana çıktı.Ligde şimdiye kadar 8 gol atan ve kalesinde 6 gol gören siyah-beyazlı takım, bu hafta deplasmandaki Erzurumspor maçını kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.Hazırlıklarını Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda sürdüren İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, AA muhabirine, takımın moral ve motivasyonunun iyi olduğunu söyledi.Galibiyet alışkanlığı edinmeleri gerektiğini vurgulayan Kutlu, "8 günde üçüncü maçımıza çıkacağız. Son maçımızda önemli bir galibiyet aldık. Erzurumspor maçından sonra zorlu fikstürün de sonuna geliyoruz." dedi.Amedspor maçından sonra Erzurumspor karşılaşmasını da kazanmak isteditlerini anlatan Kutlu, "Sergilediğimiz oyunla hem şehrimizi memnun etmeyi hem de oyunu bırakmayan ve sonuna kadar mücadele eden bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Play-off'un içinde sezon sonuna kadar kalmayı istiyoruz." diye konuştu.Ön alan baskılarıyla oynayan bir takım olduklarını ifade eden Kutlu, şöyle devam etti:"Kalemize ne kadar az top getirebilirsek bizim için o kadar iyi. Ligin en az gol yiyen takımıyız. Bunu da sezonun sonuna kadar devam ettirmeyi planlıyoruz. Gol yememek çok önemli. Lig ilerledikçe ve antrenman sayımız arttıkça ofansif anlamda da etkili olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü önde de iyi oyuncularımız var. İleri ki süreçlerde daha verimli bir takım haline geleceğiz düşünüyorum."Kaleci Çağlar Akbaba ise 8 maçta ligin en az gol yiyen takımı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.Geçen hafta önemli bir galibiyet aldıklarını aktaran Akbaba, sözlerini şöyle tamamladı:"Savunma gücünüzü ne kadar iyi yaparsanız ligde o kadar puan almaya yakın olursunuz. Bunu takım halinde iyi sergilediğimizi düşünüyorum. Hocalarımızın verdiği taktik çalışmalarının karşılığını galibiyetlerle alıyoruz. Ligin daha başındayız. Ne kadar az gol yersek ilk sıralara daha yakın oluruz. 1. Lig'e yeni çıkan bir takımız. Bu atmosferi ve arkadaşlığı yakalamışken yukarı çıkmak neden olmasın diyorum."