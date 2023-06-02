Hakan Demir, İran Milli Basketbol Takımı'ndaki hedeflerini anlattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tamamlayan ve A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman'ın da yardımcılığını üstlenen Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin bitimine 3-4 hafta kala İran Milli Takımı'ndan bir teklif aldığını, bu süreçte Türk ve İran Basketbol Federasyonu yetkililerinin de görüştüğünü söyledi.



Türkiye Basketbol Federasyonunun da İran gibi kendine ait iyi bir kültürü ve basketbol geçmişi olan takımın başında bir Türk antrenörünün olmasını tercih ettiğini belirten Demir, şöyle konuştu:



"Ben de böyle bir tecrübeyi yaşamak istiyordum. Özellikle milli takım başantrenörlüğü uzun zamandır yapmak istediğim bir pozisyondu. Burada bir tek dezavantaj Asya basketbolunu yeterince bilmiyorum ama dünya basketbolunu biliyorum. Sonuçta Dünya Kupası oynayacak bu takım, akabinde de Asya Olimpiyatları oynayacak. Bunun, benim için iyi bir tecrübe olacağına hem federasyon başkanımız hem de Ergin Ataman'la da görüşüp hep beraber karar verdik ve görevi kabul ettim. Şimdi önümüzde uzun bir süreç var. İnşallah bu süreci iyi bir şekilde geçirip, Dünya Şampiyonası'nda İran'ı iyi bir şekilde temsil ederiz."



- Hedef gruptan çıkmak



Dünya Şampiyonası'nda aynı grupta yer aldıkları Brezilya ve İspanya'nın dünya basketbolunda birer ekol olduğunu, Fildişi Sahili'nin ise İran Milli Takımı ayarında bir takım olduğunu kaydeden Demir, "Mümkün olduğu kadar zorlayıp ilk turu geçmeye çalışacağız. Geçemezsek de Asya takımları arasında galibiyet oranında birinci sırada olabilirsek olimpiyatlara direkt katılım hakkı var. Dolayısıyla birinci hedefimiz olimpiyatlara katılmak ama tabii ki grubu geçebilirsek ve son 16'ya kalabilirsek de bizim için büyük bir başarı olur." ifadelerini kullandı.



- "İran altyapılara önem veriyor."



İran basketbolunun Avrupa'nın Sırbistan'ı gibi olduğunu belirten Demir, şunları söyledi:



"İran'ın oyuncu üreten, altyapılara önem veren, kendi içinde biraz kapalı olmasına rağmen oldukça değerli ve yetenekli oyuncuları yetiştirebilen bir basketbol kültürü var. Zaten birçok dünya şampiyonasında olimpiyatlarda yer alan bir takım. Asya olimpiyatlarında da üst üste üst üste şampiyonlukları olan bir takım. Fakat son birkaç senedir onlar da belki bizim basketbolumuza benziyor, biraz düşüşteler, özellikle milli takım seviyesinde ama oyuncu yetiştirmeye devam ediyorlar ve belli bir kültürleri var. Ben gittim, salonu, federasyonu gördüm, oturdum, konuştum. Gerçekten basketbol heyecanını yaşayan bir federasyon. Başkanın da yönetimin de bu Dünya Şampiyonası ve Asya olimpiyatlarından büyük beklentileri var. Dolayısıyla zorlu ama heyecanlı bir görev bizi bekliyor bu yaz için."



Donanım olarak dünyanın her yerinde çalışabilecek Türk antrenörlerinin olduğunu belirten Demir, "Türk antrenörlerin de artık biraz daha dünyaya açılmasında fayda var ve bunu yapabilecekleri kapasite de var. Dolayısıyla bu da benim adıma ve aynı zamanda belki Türk basketbolu adına da yeni bir fırsat diye bakalım. Bu hem mücadele barındıran ama aynı zamanda da bir fırsat barındıran bir durum." diyerek sözlerini tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ