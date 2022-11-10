Hakan coştu, Inter evinde fark yaptı

Serie A'nın 14. haftasında Inter, evinde Bologna'yı ağırladı.



Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçı Inter 6-1 kazanarak adeta gövde gösterisi yaptı.



Maçın 22. dakikasında Lykogiannis'in golüyle öne geçen Bologna'ya ilk yanıt 26'da Dzeko ile gelirken daha sonra Inter'den adeta gol sağanağı geldi. 36 ve 48'de Dimarco'nun yanı sıra 42'de Lautaro Martinez, 59'da Hakan Çalhanoğlu penaltıdan ve 76'da Gosens'in golleriyle Inter, sahadan 6-1'lik skorla ayrılmasını bildi.



Mücadeleye ilk 11'de başlayıp 74 dakika görev yapan Inter, attığı penaltı golünün yanı sıra Lautaro Martinez'in golünün de asistini yaptı.



Bu sonuçla Inter, 27 puana yükselirken Bologna ise 16 puanda kaldı.





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