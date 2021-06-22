Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Hakim Ziyech

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e gitmesi sonrası rotasını Chelsea'den Hakim Ziyech'e kırdı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan, 27 yaşındaki Faslı hücum oyuncusu için Chelsea'ye kiralama teklifi yaptı. Milan'ın bu transferden olumsuz cevap alması durumunda bu kez Dani Ceballos için Real Madrid'le görüşeceği kaydedildi. Diğer adayların ise PSG'den Rafinha ve Verona'dan Mattia Zaccagni olduüu kaydedildi.



Milan, bu yaz Lille'den kaleci Mike Maignan ve Chelsea'den stoper Fikayo Tomori için 40 milyon euro bonservis harcaması yaptı.



Chelsea ise Hakim Ziyech için Ajax'a 40 milyon euro bonservis ödemişti. Ziyech, geçen sezon 39 resmi maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.



