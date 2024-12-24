İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, Como'yu konuk etti.



Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Inter, zirve takibini sürdürdü.



Inter'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Carlos Augusto ve 90+2. dakikada Marcus Thuram kaydetti.



Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.



INTER'İN 1 MAÇI EKSİK



Inter, bu galibiyetle birlikte puanını 37'ye yükseltti ve 1 maç eksiğiyle lider Atalanta'nın 3 puan gerisinde üçüncü sırada konumlandı. Como ise 15 puanla 16. sırada kaldı.



Inter, Serie A'nın bir sonraki haftasında Cagliari'yi ağırlayacak. Como ise sahasında Lecce ile karşılaşacak.



