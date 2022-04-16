Haji Wright'a Dünya Kupası yolu açıldı

Sezonun ikinci yarısında önemli bir çıkış elde eden Antalyaspor'da öne çıkan futbolcular arasında yerini alan Haji Wright, 2022 Dünya Kupası'na katılacak ABD Milli Takımı'nın kadrosu için aday isimler arasına adını yazdırdı.



ABD'nin genç milli takımlarında forma giymesine rağmen henüz A Milli Takım seviyesinde oynayamayan 24 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip eden vatandaşları, sosyal medyadan kampanya başlattı. ABD'li futbolseverler, milli takımın gol yollarında sorun yaşandığını ve Haji Wright'ın kadroda yer alarak bu sıkıntıyı ortadan kaldırabileceğini savundu. Sosyal medyadan Haji Wright yerine birçok tweet paylaşılırken, gözler ABD Milli Takım Teknik Direktörü Gregg Berhalter'a çevrildi.



52 KEZ MİLLİ FORMA GİYDİ



Henüz A Milli Takım seviyesinde şans bulamasa da ABD'de U15, U17, U18, U19 ve U21 milli takım formalarını giyen Haji Wright, toplamda 52 kez sahaya çıkarken, 30 gole imzasını koydu. Son milli maçına 2019 yılında çıkan ABD'li futbolcu, Dünya Kupası kadrosunda yer almak için beklemeye çekildi.



12 PUANA DİREKT KATKI



Süper Lig'de 9 gol ve 1 asist üreten Haji Wright, kaydettiği bu sayılarla birlikte takımının 12 puanına direkt katkı koydu. 3-1 kazanılan Rizespor maçında 3 gol, 1-0 kazanılan Başakşehir maçında 1 gol, 2-1 galip gelinen Altay maçlarında 1 gol ve 1 asist ve son olarak 4-1 galip gelinen Hatayspor karşılaşmasında 2 gol üreten üreten Haji Wright, takımının çıkışına önemli bir katkı sağladı.



FREDY'Yİ GEÇTİ



Takımının en golcü ismi olan Haji Wright, Hatayspor karşılaşmasında 2 gol birden atarak aynı zamanda sezon boyunca gole en çok katkı koyan isimler arasında da zirveye çıktı. 6 gol ve 4 asistle bu alanda zirvede bulunan Fredy'yi geçen genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda kaydettiği golle birlikte toplamda 10 gol ve 1 asiste ulaşarak 11 gole direkt etki etti.



OPSİYONU 1.5 MİLYON EURO



Sezon başında Danimarka ekiplerinden SønderjyskE'den kiralık olarak Antalyaspor forması giyen ABD'li futbolcu için 1.5 milyon Euro ödenmesi halinde bonservisi Kırmızı-Beyazlı kulübe geçecek. (Antalya Lider Gazetesi)





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