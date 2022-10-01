Haim Revivo'dan derbi yorumları

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularındanHaim Revivo, TRT Spor'a Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Eski takımı Fenerbahçe'yi hala takip ettiğini belirten Revivo derbi değerlendirmesinde, "Fenerbahçe'yi takip ediyorum, sezona iyi başladılar ve 20 gol attılar. Onlar için iyi bir özgüven kaynağı oldu. Beşiktaş'ı mağlup ederlerse şampiyonluk yolunda önemli bir adım olacak." sözlerini kullandı.



"2001'DE BÖYLE HAREKET ETMİŞTİK"



Şampiyonluk için tüm takımın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Revivo, "Beşiktaş stadı çok zorlu bir deplasman. Şampiyon olmak için kazanmak zorundasınız. Jesus çok kaliteli bir teknik adam, hücum oyununu çok iyi oynatıyor. Tüm takım şampiyon olmak istiyorsa birlikte hareket etmeliler. 2001'de şampiyon olurken böyle hareket etmiştik" açıklamasını yaptı.



ARDA GÜLER YORUMU



Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'le ilgili de konuşan İsrailli oyuncu, "Arda Güler'i beğeniyorum. Nasıl gol atması gerektiğini biliyor. Türk genç oyuncuları izlemeyi seviyorum. Altyapı bence çok önemli. Fenerbahçe'de temel her zaman Türk oyuncular üzerine olmalı" açıklamasını yaptı.



AKLINDA KALAN DERBİ



Geçmişte oynadığı derbilerden en çok aklında kalanı anlatan Revivo, "Beşiktaş'ı 2-0 yendiğimiz bir maçı hatırlıyorum. Serhat Akın golleri atmıştı. O maça çok iyi hazırlanmıştım. İlk yılımdı ve o sezon hayatımın en iyi sezonuydu." diye konuştu.



FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILDI



Fenerbahçe'den ayrılış süreci ve Galatasaray'a transferiyle ilgili ise Haim Revivo, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Galatasaray'a transfer oldum, ben Türkiye'den ayrılmak istemiyordum. Fenerbahçe'den isteyerek ayrıldığımı sanıyorlar ama bana 8 ay ödeme yapmadılar. Sonra Almanya'ya ailemi görmeye gittim. Teklifler vardı, Galatasaray bana 2,5 yıllık sözleşme önerdi." diyerek açıklamalarını tamamladı.



Revivo röportajın sonunda bacağındaki Fenerbahçe dövmesini gösterdi.





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