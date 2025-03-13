Hacıosmanoğlu'na Polonya'dan ziyaret

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Kulesza'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Hacıosmanoğlu'na Polonya'dan ziyaret
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13 Mart 2025 14:19
Son güncelleme 13 Mart 2025 14:20
Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Polonya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Lukasz Wachowski ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de hazır bulundu.

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, iki dost ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişi yapıldı.

Görüşmenin sonunda iki ülke federasyonları arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.

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