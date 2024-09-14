Gyökeres, istatistikleri sallamaya devam ediyor!

Sporting'in golcü futbolcusu Viktor Gyökeres, geçen sezonki olağanüstü istatistiklerine devam ediyor.



İsveçli golcü, bu sezon 6 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı. Gyökeres, bu karşılaşmarda takım arkadaşlarına da 3 kez gol pası verdi.



26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da 50 maçta 43 gol, 14 asistle tamamlamıştı.





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