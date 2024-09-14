Gyökeres, istatistikleri sallamaya devam ediyor!

Sporting'in golcü futbolcusu Viktor Gyökeres, geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. İsveçli golcü, bu sezon 6 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Gyökeres, istatistikleri sallamaya devam ediyor!
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14 Eylül 2024 14:40
Sporting'in golcü futbolcusu Viktor Gyökeres, geçen sezonki olağanüstü istatistiklerine devam ediyor.

İsveçli golcü, bu sezon 6 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı. Gyökeres, bu karşılaşmarda takım arkadaşlarına da 3 kez gol pası verdi.

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da 50 maçta 43 gol, 14 asistle tamamlamıştı.

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