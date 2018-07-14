"KUPA YİNE BİZİM OLACAK"

"ÇORBADA TUZUMUZ OLUR"

Beşıktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine getirilen Guti Hernandez ve İlhan Mansız kulübün Instagram hesabında canlı yayına katıldı.Guti, uyum sürecinin çok iyi geçtiğini belirtirken, "Real Madrid'de çok rahattım ancak A takım düzeyinde görev almak çok cazip geldi. Şenol hoca gibi üst düzey bir isimle çalışmak çok güzel" ifadelerini kullandı.Ayrıca İspanyol teknik adam Guti Hernandez, taraftarlara mesaj gönderdi ve "Bizim olan kupayı bu sene yeniden kazanacağız" dedi. Bu sezonun zor geçeceğini ifade eden Guti, "Hocamız ve yönetimiz bana güvendi, buraya getirdiler. Avrupa Ligi elemelerinin yakın zamanda olması dezavantaj ama bunu başarabilecek gücümüz var. 2 sene üst üste gelen şampiyonluk var. Geçen sene kaybedilen şampiyonluk var. Bizim olan kupayı bu sene yeniden kazanacağız" diye konuştu.Guti sözlerini şöyle tamamladı: "Real Madrid'de rahattım. Buradan teklif gelince A Takım düzeyince çalışmak cazip geldi. Teknik direktörlük hayatıma yeni başladım. Şenol hocanın yanında olmak ve ondan bir şeyler öğrenmek büyük avantaj. İlhan ile ikimizin çorbada tuzu olacağına inanıyorum. Futbolcu olarak Vodafone Park'ta oynamak isterdim. Taraftarla aramızda özel bir sevgi bağı var. Umarım skorlar iyi olur ve aramızdaki diyalog aynen devam eder."