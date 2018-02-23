Guti: ''Neymar, Real Madrid'e transfer olacak''

Futbolculuk yıllarında sadece Real Madrid ve Beşiktaş formalarını giyen, İspanya basınına yaptığı açıklamalarda transfer hakkında çarpıcı sözler kullandı.Real Madrid efsanelerinden Guti, ''Önemli bir kulüp olan Barcelona'dan yine önemli bir takım PSG'ye gitti. Ama onu şimdi sadece Şampiyonlar Ligi'nde izleyebiliyoruz. Eksikliğini hissettiği her şey Real Madrid'de mevcut'' diye konuştu.Cristiano Ronaldo'nun takımdaki yerinin dokunulmaz olduğunu da belirten Guti, ''Zidane, kimsenin dokunulmaz olmadığını gösterdi. Ronaldo hariç... Ronaldo, Bale ve Benzema üçlüsünün devam etmesi Bale ve Benzema'ya bağlı'' dedi.