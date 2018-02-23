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Guti: ''Neymar, Real Madrid'e transfer olacak''

Real Madrid'in efsane ismi Guti, PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar'ın Real Madrid'e transfer olacağına inandığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Guti: ''Neymar, Real Madrid'e transfer olacak''
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23 Şubat 2018 14:10
Futbolculuk yıllarında sadece Real Madrid ve Beşiktaş formalarını giyen Guti, İspanya basınına yaptığı açıklamalarda transfer hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Real Madrid efsanelerinden Guti, ''Neymar'ın kısa süre içinde Real Madrid'e gitmesini bekliyorum. Önemli bir kulüp olan Barcelona'dan yine önemli bir takım PSG'ye gitti. Ama onu şimdi sadece Şampiyonlar Ligi'nde izleyebiliyoruz. Eksikliğini hissettiği her şey Real Madrid'de mevcut'' diye konuştu.

''RONALDO DOKUNULMAZ''

Cristiano Ronaldo'nun takımdaki yerinin dokunulmaz olduğunu da belirten Guti, ''Zidane, kimsenin dokunulmaz olmadığını gösterdi. Ronaldo hariç... Ronaldo, Bale ve Benzema üçlüsünün devam etmesi Bale ve Benzema'ya bağlı'' dedi.



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