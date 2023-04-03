Guti'den derbi sonrası Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin ardından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Guti'den derbi sonrası Beşiktaş paylaşımı
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03 Nisan 2023 00:50
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe derbisinde aldığı 4-2'lik galibiyete Guti Hernandez de sessiz kayıtsız kalmadı.

Beşiktaş'ta futbol oynayan ve yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Guti, maçın ardından, "Beşiktaş'ımın büyük zaferini söylemeden güne veda edemedim. Her zaman Kara Kartal" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Guti'nin bu paylaşımı Beşiktaşlı taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

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