Gustavo Henrique'nin satış detayları belli oldu

Real Valladolid, Fenerbahçe'den Gustavo Henrique'nin bonservisinin %70'ini 1.2 Milyon € ödeyerek satın alacak. Brezilyalı savunmacının bonservisinin %30'u Fenerbahçe'de kalacak.

, Fotoğraf; AA
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Gustavo Henrique'nin satış detayları belli oldu
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20 Ağustos 2023 02:29
Son güncelleme 20 Ağustos 2023 02:30
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique'nin Real Valladolid'e transferinin detayları belli oldu.

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe'nin Henrique'nin bonservisinin %70'inin satışı için 1.2 milyon euro alacağı ifade edildi. Bonservisin %30'unun Fenerbahçe'de kalmaya devam edeceği kaydedilirken yapılan anlaşmanın 3 sezonluk süreyi kapsayacağı ifade edildi.

Gustavo Henrique'nin sağlık kontrollerinin ise Pazartesi günü gerçekleşeceği ve bir aksilik olmazsa resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

30 yaşındaki Brezilyalı stoper geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta boy gösterirken 3 gol 2 asistlik katkı verdi.

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