Fotomaç spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı;
"UZATMA DAKİKALARINDA TESLİM OLDULAR"
"Kendi içindeki hikayesi bambaşka olan bir karşılaşma seyrettik. Cezalıları-sakatları ve düşme hattındaki kritik durumuyla Kadıköy'e gelen Kayserispor'un müthiş direncini ve inadını geçemedi Fenerbahçe. Bu 90 dakika tüm sezonun hikayesi haline geldi. Yarışı önce bitirdiler, sonra "Devam" dediler. Uzatma dakikalarında da teslim oldular."
"İSTİFA MEKTUBU İMZALAMALI"
"Aslında tüm sezonun özeti gibi oldu. Öne geçilip kaybedilen puanlar sinsilesi var ve bu maçların hepsinin ortak noktası topu rakibe verip geri çekilmek. Her maçın hesabını verebilir Mourinho ama bu karşılaşmada "İstifa mektubunu" imzalamalı."
"HEP AYNILARINI YAPIP SONUÇ BEKLEDİN"
"Fenerbahçe kalesine toplam gelen top sayısı 4 ya da 5. Eğer bundan rakip üç gol çıkartıyorsa senin de defans kurgun "Sarsak" demektir. Çünkü daha önce de yaşadın bunları. Hep aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekledin. Eline her türlü, her oyunu oynayan, yetenek olarak çok önde oyunculardan oluşan bir kadro olmasına rağmen, bunun hakkını vermek yerine performans getirisinin peşine düştü. "
"EĞER LAKABI GİBİYSE MEKTUBU ALİ KOÇ'UN ÖNÜNE KOYAR"
"Bu şampiyonluk yarışında her maç finaldi. Dolayısıyla yok rakip önce oynamış, puan farkını açmış, oyuna baskı gelmiş gibi şikayetler de geçersiz. Rakibin önde, yakalayacaksan; kazanacaksın. Düne kadar hesaplar Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçlar üzerine yapılıyordu. Bu kayıptan sonra ne taraftarını ne de oyuncu grubunu şampiyon olacağına inandırabilirsin. Müthiş bir kadroyu anlamsız analizlerle ve geçersiz bir oyun anlayışı ile heba eden özel bir var. Eğer lakabı gibiyse o mektubu Ali Koç'un önüne koyar."
Gürcan Bilgiç: "Mourinho, istifa mektubunu hazırlasın"
Fotomaç spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Fotomaç spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
- 09:40 Muslera'nın unutulmaz final hedefi
- 09:35 Beşiktaş'ta ayakta kalan tek isim Rafa Silva!
- 09:31 Yapay zekanın Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 09:28 Barış Alper Yılmaz iki maçta yok!
- 09:25 Beşiktaş, Avrupa yolunda kritik virajda!
- 09:20 Gürcan Bilgiç: "Mourinho, istifa mektubunu hazırlasın"
- 09:18 Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor
- 09:16 Beşiktaş'ta Masuaku performansıyla herkesi şaşırtıyor!
- 09:04 Galatasaray'da Morata zamanı!
- 08:58 İsmail Yüksek 2025'te sadece 30 dakika
- 08:56 Osayi Samuel rakibini kaçırdı, Fenerbahçe 2 puan bıraktı
- 08:55 Galatasaray'da rekorları baştan yazdı: Okan Buruk
- 08:53 Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan yakın markaj
- 08:48 Fenerbahçe'de Tadic'e tepki!
- 08:43 Beşiktaş'tan Onuachu hamlesi!
- 08:40 Galatasaray'da imzalar yükleniyor!
- 08:27 Beşiktaş'ta Immobile, Serie A yıldızlarıyla aynı maaşı alıyor!
- 08:26 Galatasaray'da ayrılık planı: Roland Sallai
- 08:14 Okan Buruk, Galatasaray'da iki kupa istiyor!
- 08:04 Okan Buruk: "Henüz bitmedi"
- 00:40 Milli karateci Tuba Yakan'dan bronz madalya!
- 00:35 Formula 1'de Oscar Piastri, Suudi Arabistan'da zirvede
- 00:27 Lyon, deplasmanda ağır yaralı!
- 00:14 BeIN Trio ekibinden Fenerbahçe - Kayserispor yorumları!
- 23:54 Real Madrid, Bilbao maçında 90+3'te galibiyeti aldı!
- 23:42 Atalanta, Milan'ı Ederson ile yıktı!
- 22:42 Talha Sarıarslan: "Fenerbahçe ağır yara aldı"
- 22:30 Nurettin Açıkalın: "Galibiyeti kaçıran taraf bizdik"
- 22:26 Bayer Leverkusen'e St. Pauli çelmesi!
- 22:17 Mahmut Uslu'dan adaylık sorusuna flaş cevap
- 22:17 Vakıfbank, final serisinde 2-0 öne geçti!
- 22:06 Duckens Nazon: "Şampiyonluğa oynayan bir takımdan puan aldık"
- 22:04 Jakirovic: "Bir şeyler yapabileceğimizi söylemiştim"
- 21:56 Ramazan Civelek: "Algıları yıktık"
- 21:49 Cidde'de zafer Oscar Piastri'nin!
- 21:49 Saint Maximin: "Röportaj yapmak istemiyorum"
- 21:40 İsmail Yüksek'ten duygusal açıklama!
- 21:39 Talisca: "Finalde yemememiz gereken bir goldü"
- 21:32 Sevilla, sahasında Alaves ile yenişemedi
- 21:32 Kayserispor'da gecenin yıldızı: Gökhan Sazdağı!
- 21:08 Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime istifa tepkisi!
- 21:01 Fenerbahçe'den Kayserispor maçında 90+4'te puan kaybı!
- 21:00 Inter'e 90+4'te büyük şok
- 20:54 Ne G.Birliği'ne yaradı ne Bandırmaspor'a
- 20:34 Fenerbahçe iki kez penaltı bekledi
- 20:26 Borussia Dortmund, ligde yükselişe geçti!
- 20:20 Fenerbahçe'de Diego Carlos'a tepki!
- 20:17 Liverpool'un şampiyonluğuna 1 kaldı
- 20:00 Kocaelisporlu oyunculardan şampiyonluk mesajı
- 19:58 Talisca'dan Süper Lig'de bir ilk!
- 19:58 İlhan Palut: "Su hala çenemizde"
- 19:50 Fenerbahçe, şampiyon oldu!
- 19:23 Kerem Yavaş'tan Galatasaray için açıklama!
- 19:19 Fenerbahçe'den anlamlı hareket
- 19:13 Villarreal - Real Sociedad maçında kazanan yok!
- 18:45 Gaziantep FK'den hakem tepkisi!
- 18:28 Augsburg - Frankfurt maçı sessiz sedasız!
- 18:21 Wolves'tan tarihi seri: Pereira ile 55 yıl sonra gelen rekor!
- 18:14 Mourinho: "Kazanmak istiyoruz"
- 18:09 Beşiktaş Fıbabanka, deplasmanda farklı kazandı
Lyon, deplasmanda ağır yaralı!
Real Madrid, Bilbao maçında 90+3'te galibiyeti aldı!
Bayer Leverkusen'e St. Pauli çelmesi!
Inter'e 90+4'te büyük şok
Borussia Dortmund, ligde yükselişe geçti!
Liverpool'un şampiyonluğuna 1 kaldı
Wolves'tan tarihi seri: Pereira ile 55 yıl sonra gelen rekor!
Chelsea, 10 dakikada geri döndü!
Manchester United, Wolverhampton karşısında kaybetti!
Arsenal'den ligde iki hafta sonra galibiyet!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Mahmut Uslu'dan adaylık sorusuna flaş cevap
-
2
Saint Maximin: "Röportaj yapmak istemiyorum"
-
3
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime istifa tepkisi!
-
4
Fenerbahçe'den Kayserispor maçında 90+4'te puan kaybı!
-
5
Talha Sarıarslan: "Fenerbahçe ağır yara aldı"
-
6
Fenerbahçe'de Diego Carlos'a tepki!
-
7
İsmail Yüksek'ten duygusal açıklama!
-
8
Real Madrid, Bilbao maçında 90+3'te galibiyeti aldı!
-
9
Jakirovic: "Bir şeyler yapabileceğimizi söylemiştim"
-
10
Okan Buruk: "Henüz bitmedi"