Gürcan Bilgiç: 'Fenerbahçe, Galatasaray'ın fişini çekebilir'

Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırlayacağı dev derbi öncesi köşesinde bir yazı kaleme aldı.



İşte Gürcan Bilgiç'in o açıklamaları;



"LİGİ DE ETKİLEYECEK BİR MAÇ"



"Herkes kupa maçı diye bakıyor ama ligi de etkileyecek bir kırılma karşılaşması izleyeceğiz. Galatasaray zor durumda. Beşiktaş yenilgisi sonrasında ezeli rakibinden alacağı ikinci darbenin etkilerini kaldıramayabilir. Yani; Fenerbahçe, Galatasaray'ın fişini çekme şansına sahip"



MOURINHO'NUN SİSTEMİ OTURDU"



"Mourinho'nun sistemi oturdu. Fenerbahçe, taktik-disiplini koruduğunda rakibini kalesine getirmediği gibi, atak organizasyonlarında da tek yönlü olmaktan çıktı. Hücum aksiyonlarını çeşitlendirdi ve sonuç da almaya başladı. Bu, işin taktik yönü. Bir de mental tarafı var."



"TARAFTAR MOURINHO'DAN GALİBİYET İSTİYOR"



"Taraftar, Mourinho'dan Galatasaray galibiyeti istiyor. İki maçta da yenemedi Okan Buruk'u. Bu borcunu ödemesi için bir fırsat. Ona göre hazırlanacaktır maça. Ligdeki sınav için "sadece bir maç" demişti. Sonrasında öyle olmadığını da anladı. Şimdi "Elemek, yarı finale çıkmak önemli" diyor. Bu da tempoyu değil, dengeli bir oyunu işaret ediyor. "



"G.SARAY'IN İŞİ ÇEKİRGENİN ÜÇÜNCÜ KEZ SIÇRAMASINA KALDI"



"Benim merakım İrfan Can Kahveci'yi, Tadic'e tercih edecek mi? Zor karar. Galatasaray muhabirimiz Mehmet Özcan, Morata'nın yerine Lemina'nın oynayacağını söyledi. Bıçak sırtındaki Okan Buruk'un alacağı en rasyonel karar. Mümkün olduğunca beraberliği koruyup, gol için fırsat kovalayacak. Ancak hem ilk maçtaki 4-2-3-1'de, ikincideki 3-1-4-2'de Fenerbahçe oyunu alan takımdı. Fırsatları yakalayıp değerlendiremeyen, Muslera'yı geçemeyen takımdı. Rakamlar böyle söylüyor. Kısacası Galatasaray'ın işi, çekirgenin üçüncü kez sıçramasına kaldı."



