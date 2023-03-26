Gurban Gurbanov: "Türkiye ile ortak lig iyi olabilirdi"

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gurban Gurbanov: 'Türkiye ile ortak lig iyi olabilirdi'
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26 Mart 2023 22:28
Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından oyundan memnun kaldığını söyleyerek, stadı dolduran futbolseverlere teşekkür etti.

Gurbanov, "Galatasaray'la maç bize tecrübe kazandırdı. Fakat maçın amacını hepimiz biliyoruz. Depremzedelere yardım amacıyla yapılan bir karşılaşmaydı. Galatasaray'a da başarılar diliyorum." dedi.

Türk takımlarını Azerbaycan'da daha fazla görmek istediğini söyleyen Gurbanov, "Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak lig yapmasını da çok isterdim. Bu oyun çok iyi bir başlangıç oldu. Biz futbolumuzun gelişmesi için bu tarz oyunları daha fazla yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

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