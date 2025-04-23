Guidetti: 'Bu sezon bizim için özel'

VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, bu sezonun kendileri için çok özel olduğunu söyledi.



Giovanni Guidetti ve oyunculardan Cansu Özbay, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana karşısında durumu 3-0 yaparak şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Guidetti, şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu sezon bizim için çok özel. Takımımız da bu sezon çok özeldi. Genç bir takım olarak başladık. Çok yeni ve genç bir takımız. Kötü başladık aslında ama yavaş yavaş kendimize geldik. Bu takım gerçekten çok çalışkan. Sürekli öğrenmek istiyorlar. Ekibimize de teşekkür etmek istiyorum. Çok fazla maç oynadık. Bu yüzden problem çıktı ama buna rağmen sağlık ekibi inanılmazdı. Teknik ekip de çok iyi iş çıkardı. Biz, bir aileyiz." ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe Medicana, inanılmaz güçlü bir takım"



Fenerbahçe Medicana'nın çok iyi bir takım olduğunu aktaran Guidetti, "Fenerbahçe Medicana, inanılmaz güçlü bir takım. Belki biraz problemleri vardı. Yeni antrenörleri Marcello Abbondanza'yı iyi tanıyorum. Dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Sadece biraz geç geldi. Fenerbahçe kazanmak istiyordu. Gerçekten çok iyilerdi. Burada oynamak çok zor. Cansu Özbay da çok zor bir sezon geçirdi. İlk maçını aralıkta oynadı. Sonra biraz problem yaşadı. Kendisi tam bir kazanan." diye konuştu.



