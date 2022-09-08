GUARDIOLA İLE REDMOND ARASINDAKİ DİYALOG

REDMOND'UN PERFORMANSI

Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Nathan Redmond'u sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Redmond, Premier Lig'de Manchester City ile oynanan maçta Pep Guardiola ile yaşadığı diyalogla hafızalara kazınmıştı.City ile Southampton arasında oynanan karşılaşmanın ardından Pep Guardiola, Redmond ile bir tartışma yaşamıştı. İngiltere'de gündem olan bu konuyla ilgili olarak Guardiola, "Kendisini tebrik ederek birebirlerde çok başarılı olduğunu ve ne kadar iyi oynadığını, fakat takımının yetenekli olmasına rağmen oynamaktan çok zaman geçirmekle uğraştığını söyledim" demişti.İngiliz ekibiyle 232 maçta 30 gol ve 27 asistlik katkı yapan futbolcu, geçen sezon 32 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti. Redmond artık Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.