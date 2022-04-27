Guardiola: 'Madrid'e yine kazanmak için gideceğiz'

Pep Guardiola, Real Madrid'i sahalarında 4-3 yendikleri maçın ardından konuştu.



Guardiola karşılaşma ile ilgili değerlendirmesinde, "Harika maç oldu, daha fazla gol atabilirdik ama bir maçımız daha var, daha fazlasını yapabiliriz" diye konuştu.



Real Madrid'i 'inanılmaz bir takım' sözleriyle değerlendiren Guardiola, "İlk yarıda iyi olduğumuz anlardan sonra üzerimize gelmeye başladılar, sanırım biraz gerginlik yaşadığımız için onlara gol fırsatı verdik. Normalde çok güvenli ve çok iyi bir takımız. Baskılarını çok güçlü yapıyorlar. Tekrar kazanmak için Madrid'e gideceğiz" sözlerini kullandı.



"Real Madrid'in kalitesi sizi cezalandırır" diye konuşan Guardiola, "Oyuncularıma şimdi dinlenmelerini söyledim. En önemlisii Leeds ve Madrid'e kazanmak için gidecek olmamız. Ancelotti ve takımını tebrik eden çünkü çok iyiler. Bernabeu'da da kazanabileceğimizi bugün gördük" açıklamasını yaptı.





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