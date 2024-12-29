Guardiola: 'Ligi kazanma şansımız kalmadı'

Guardiola, Manchester City'deki 500. maçını Leicester City karşısında alınan kritik 2-0'lık Premier Lig galibiyetiyle kutladı.



Guardiola'nın öğrencileri King Power Stadyumu'nda akıcı bir oyun sergilemekte zorlanırken, devre öncesi ve sonrası Savinho ve Erling Haaland'ın golleri, takıma galibiyet getirdi.



SON 14 MAÇTA 2. GALİBİYET



Bu sonuçla birlikte Manchester City, son 14 resmi maçta 2. galibiyetini aldı ve 5 maçlık galip gelememe serisini sonlandırdı.



Ancak Guardiola, alınan olumlu sonuca rağmen vakit kaybetmeye yer olmadığını kabul etti.



"EN İYİ PERFORMANSIMIZ DEĞİLDİ"



BBC Sport'a konuşan Guardiola, "Kazanmaya alışık olduğumuz için çok uzun bir süre galibiyet alamadık. Bu sonuçla rahatladık. Performansımız en iyisi değildi, Leicester iyiydi. Oyuncular ve buradaki bağlılıkları adına sonuçtan mutluyum." dedi.



"LİGİ KAZANMA ŞANSIMIZ YOK"



"Şimdi zihinlerimizi toparlayıp sonuç almamız gerekiyor. Premier Lig'i kazanma şansımız zaten kalmadı, bunu kabul ediyoruz. Ama savaşacak başka şeylerimiz var. FA Cup, ligde ilk 4'te yer almak ve maçları kazanmak ana hedeflerimiz."



"MANU MAÇI BİZİ YIKTI"



"Bu sadece bir maç. Manchester United karşısındaki maç özgüvenimizi çok etkiledi. O maç bizi mental olarak yıktı. Ardından Aston Villa ve Everton gibi zorlu maçlar geldi. Durum bu, galibiyetler kovalamalıyız ve bu hayatın bir parçası. Çoğu oyuncu tekrar mücadeleye hazır olduklarını kanıtladı."



Manchester City, 2025'e 4 Ocak'ta West Ham United ile oynayacağı Premier Lig karşılaşmasıyla başlayacak.







