GS TV'de konuştu: "İrfan Can da ceza almalı"

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Kerem İnan, GS TV'de İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyaya düşen bir video görüntüsüyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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GS TV'de konuştu: 'İrfan Can da ceza almalı'
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29 Ekim 2022 00:09
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Kerem İnan, Arda Turan'ın daha önce ceza yediği bir video görüntüyle ilgili bir açıklama yaptı.

GS TV'de konuşan Kerem İnan, sarı-lacivertli futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Turan, görüntülerden dolayı ceza aldı. İrfan Can Kahveci de görüntülerde küfür ediyor. Sonuç? Bu cezalar sadece Galatasaray'a gelince mi var? Fenerbahçeli futbolcuya neden yok? Yazıklar olsun TFF! Kurullar istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz'in doğum günü kutlamasında sosyal medyaya düşen bir video ile gündem haline gelmişti. 



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