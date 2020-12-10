Griezmann, Uygur Türkleri için sessiz kalmadı

İspanyol kulübü Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, sponsorları arasındaki Huawei firmasının, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiası üzerine şirketle bağını kopardığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Griezmann, Uygur Türkleri için sessiz kalmadı
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10 Aralık 2020 23:09
İspanyol kulübü Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, sponsorları arasındaki Huawei firmasının, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiası üzerine şirketle bağını kopardığını açıkladı.

Griezmann, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Huawei şirketinin, yüz tanıma yazılımı kullanarak 'Uygur alarmı' denilen sistemin geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair çıkan kuvvetli şüphelerin ardından firmayla ortaklığımı derhal sonlandırdım. Huawei'yi, yalnızca bu suçlamaları reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygı duyulmasına katkı sunması için etkisini kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı



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