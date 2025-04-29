Golden State Warriors'un yıldız ismi Draymond Green, 2024-25 Yılın Savunmacısı (DPOY) ödül yarışında üçüncü olmasını değerlendirdi.



Green, emekli Warriors yıldızı Baron Davis ile yaptığı son "Draymond Green Show" podcastinde, Evan Mobley ve Dyson Daniels'ın ardından üçüncü sırada yer almasını olgunlukla karşıladığını belirtti.



"Bununla ilgili yapacak fazla bir şey yok," diyen Green, "Bunu ilk defa yaşamıyorum. Daha önce de kazanmayı hak ettiğimi düşündüğüm ama kazanamadığım zamanlar oldu," ifadelerini kullandı.



Sezonu 99 top çalma, 70 blok ve 108.6 savunma ratingi ile tamamlayan Green, ödülü kazanamasa da özellikle genç oyuncular için bu sürecin zorluğunu anladığını söyledi. "Dyson Daniels'ın bu durumdan çok etkilendiğini biliyorum," dedi. "İlk kez aday olduğunda ve kazanamayınca yaşanan o duyguyu iyi biliyorum."



Green ayrıca ödülü kazanan Evan Mobley'i tebrik etti: "USC günlerinden beri hayranıydım. Bu seviyeye gelmesini görmek beni çok mutlu etti."



Mobley bu sezon 1.59 blok ortalaması ve 7.0 defansif ribaunt ortalamasıyla ligin en etkili savunmacılarından biri oldu. Sahada olduğu süre boyunca Cleveland Cavaliers'ın savunma ratingi üst seviyelere taşındı. Rakiplerini %44,5 saha içi isabetine tutarak da birebir savunmada fark yarattı.



