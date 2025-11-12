Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, mevcut takımın geçen sezonki ruhundan uzak olduğunu söyledi.Geçen sezon Jimmy Butler takviyesi sonrası 23-8'lik bir derece yakalayan Warriors'ın o dönemde kazanmaya "tamamen adanmış" olduğunu belirten Green, şu an durumun farklı olduğunu dile getirdi:Warriors, deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 126-102 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Maçta fark 36 sayıya kadar çıktı.Oklahoma City, 20 top kaybından 27 sayı buldu ve 16 ikinci şans sayısı üretti. Ribaundlarda da 40-32 üstünlük kurarak rakibini özellikle hücum ribaundlarında +4 farkla geçti.Golden State savunması, Butler dönemindeki seviyesinden oldukça uzaktı. Thunder pota altında 46 sayı buldu; bu sayıların büyük bölümü Chet Holmgren'den geldi. Gonzaga çıkışlı oyuncu, 9'da 9 isabetle oynayarak boyalı alanda 7'de 7 isabet buldu.Maç sonrası Green'e, "kişisel hedeflerin" takımın düşüşünde rol oynayıp oynamadığı soruldu. All-Star forvet, kişisel hedeflerin sorun olmadığını, ancak bunların takım menfaatleriyle uyumlu olması gerektiğini belirtti: