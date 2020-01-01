Green ve Wiseman, hazırlık maçlarında oynamayacaklar

Golden State Warriors'ın hazırlık maçlarının tamamında Draymond Green ve çaylak James Wiseman'dan yoksun kalacağı bildirildi.



Başantrenör Steve Kerr, muhabirlere verdiği demeçte iki oyuncunun da takımın üç hazırlık maçında oynamasının "pek olası olmadığını" söyledi:



"Cumartesi ikisi de oynamayacak ve Sacramento'daki iki maçta da oynayamayacaklar gibi. Hepimizin uzun süre boşta kalmış olmamız sonrası, kısa bir süre antrenman kampında bulunmamızı da göz önünde bulundurup, daha dikkatli ve akıllı davranması gerekli. Her iki adamı da, çabucak bir NBA maçına asla sokmam. Bunun içim uygun durumda olmaları gerekiyor."



ESPN'den Nick Friedell, Green ve Wiseman'ın, genel menajer Bob Myers'ın organizasyondaki iki oyuncunun KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını açıklaması sonrası, antrenmanda bulunmayan iki oyuncu olduklarını açıklamıştı.



"BU, PLANLARIMIZI BİRAZ ERTELEDİ"



Kerr, bu gelişmenin 19 yaşındaki çaylak Wiseman'ın gelişimini biraz geciktirdiğini de sözlerine ekledi:



"Bu durum planlarımızı biraz erteliyor. Talihsiz bir durum, çünkü bu haftaki antrenmanlar çok önemliydi. Yapabildiğimiz tek şey, ona antrenmanı seyrettirmek oldu. Sonra hem takımla hem de bireysel olarak maç filmi izleyip, saha dışında kendisini çalıştırdık. Ancak sahaya çıkar çıkmaz, onu bizim seviyemize getirmek için elimizden geleni yapacağız."



