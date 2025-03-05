Toronto Raptors guardı Gradey Dick, sağ dizindeki kemik morlukları nedeniyle en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.



Dick, sakatlığını Orlando Magic'e karşı oynanan ve 104-102 kazanılan maçta yaşadı. Raptors, oyuncunun sakatlığının detaylarını Salı günü yaptığı açıklamayla duyurdu.



Dick, bu sezon skorerliğini önemli ölçüde geliştirerek 8.5 olan ortalama sayısını 14.4'e yükseltti ve Darko Rajaković'in ilk beşinde kendine yer buldu.



