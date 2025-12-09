09 Aralık
Göztepeli İzzet Furkan ve Manisa FK'lı Kadir Kaan tutuklandı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında Göztepeli İzzet Furkan ve Manisa FK'lı Kadir Kaan tutuklandı.

Göztepeli İzzet Furkan ve Manisa FK'lı Kadir Kaan tutuklandı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aktif bahis hesapları bulunan 152 hakem ve 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilerek hak mahrumiyeti cezaları almasıyla başlattığı, "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 5 Kasım'da gözaltı kararı verdiği 39 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği, sorguları yapılan aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu isimleri tutuklarken, tutuklanan futbolcular arasında gözaltına alınıp İstanbul'a sevk edilen Ege'nin Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe'den İzzet Furkan Malak ve 1'inci Lig'de Manisa FK'da forma giyen Kadir Kaan Yurdakul da yer aldı.

İZZET FURKAN BOLUSPOR-GÖZTEPE MAÇINA BAHİS OYNAMIŞ

Bahis oynadığı gerekçesiyle TFF'nin soruşturmasında 13 Kasım'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Göztepe'nin 20 yaşındaki altyapı patentli orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak'la ilgili tespitlerde şüphelinin en son 7 Ağustos'ta Göztepe'de SGK kaydının bulunduğu ancak aktif kaydı olmayan futbolcu olan şüphelinin bir yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu ifade edildi. İzzet Furkan'ın 6 Ekim 2023'te 1'inci Lig'deki Boluspor-Göztepe maçına, "2,5 alt" şeklinde bahis oynadığı, dijital materyallerinde ise yasa dışı bahis sitesine ait görsel ve rulet oynandığına ilişkin resimler tespit edildiği vurgulandı. 7 Temmuz 2022'de profesyonel olan İzzet Furkan geçen sezon Göztepe'den İngiltere'de Southampton'un U21 takımına, bu sezon başında da İsveç ekibi IFK Haninge'ye kiralık olarak gönderilmişti.



KADİR KAAN PAZARSPOR'DAYKEN BAHİS YAPTI

PFDK'dan bahis oynadığı gerekçesiyle 9 ay ceza alan Manisa Futbol Kulübü'nden 25 yaşındaki orta saha Kadir Kaan Yurdakul'un Pazarspor'da oynadığı dönemde 9 Aralık 2020'de yapılan Serik Belediyespor ile Pazarspor arasındaki müsabakaya bahis oynadığı, şüphelinin dijitallerinde bir kişiye kupon yaptığı ve kazanıldığına dair bir kuponun resmini gönderdiği aktarıldı. Son 4 sezondur Manisa ekibinin kadrosunda yer alan Kadir Kaan bu sezon 10'u ilk 11'de 13 maçta görev yaparak 1 gol atmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göztepeli futbolcu Uğur Kaan Yıldız ve Manisa FK'lı Samet Karabatak ise ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

