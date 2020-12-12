Göztepe'de tepki: 'Kesinlikle penaltı değil'

Teknik Sorumlusu, deplasmanda'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.2-0'dan skoru 2-2'ye getiren oyuncuları kutlayan teknik adam, "Oyuncularımızı kutlamak lazım, uzun süre yenik durumdaydık, 2-0 geriye düştük. Oyuncularımız birbirine kenetlenerek skoru 2-2'ye getirdi. Kazanmak için oynadık. 3-2 galip gelme yolunda riskler aldık, oyuncu arkadaşlarımız sonuna kadar mücadele etti, yoğun maç trafiğinde iyi performans sergiledik." ifadelerini kullandı.Aleyhlerine verilen penaltılara kızan Parlatan, "Penaltı pozisyonunu izliyoruz, iki penaltı için de anlam veremiyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Hakemleri eleştirmek istemiyoruz ama anlam da veremiyoruz. 92. dakikada, 5 metrekarelik bir alanda neredeyse 10 kişi var, orada tabii ki bir dokunuş olacak, rakibin nerede olduğunu hissedeceksin, böyle penaltılar çalınır mı? Kesinlikle penaltı değil ve böyle maç kaybetmek bizim adımıza çok üzücü. Futbol temas oyunu, ister istemez temaslar oluyor. Oyun şeklini mi değiştirmemiz lazım, defans şeklini değiştirmemiz lazım?" dedi.Göztepe ayrıca sosyal medya hesabından, karşılaşmanın sonunda hakem Özgür Yankaya'yı hedef alarak, "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" şeklinde bir paylaşım da yaptı.