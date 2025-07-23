Transfer dönemi hareketli geçiren Süper Lig'in tek İzmir temsilcisi Göztepe, yeni transferini açıkladı.
Göztepe, Fransa 2. Lig ekiplerinden Stade Laval forması giyen Amine Cherni'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Sarı-Kırmızılılardan yapılan açıklamada;
"Ailemize hoş geldin Amin Cherni! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." sözlerine yer verildi.
Göztepe, Fransa 2. Lig ekiplerinden Stade Laval forması giyen Amine Cherni'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Sarı-Kırmızılılardan yapılan açıklamada;
"Ailemize hoş geldin Amin Cherni! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." sözlerine yer verildi.