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Göztepe yeni transferini açıkladı: Amin Cherni

Göztepe, Stade Laval forması giyen Amin Cherni'yi transfer ettiğini açıkladı.

calendar 23 Temmuz 2025 22:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe yeni transferini açıkladı: Amin Cherni
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Transfer dönemi hareketli geçiren Süper Lig'in tek İzmir temsilcisi Göztepe, yeni transferini açıkladı.

Göztepe, Fransa 2. Lig ekiplerinden Stade Laval forması giyen Amine Cherni'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-Kırmızılılardan yapılan açıklamada;

"Ailemize hoş geldin Amin Cherni! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." sözlerine yer verildi.
 
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