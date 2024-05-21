Göztepe'ye Brezilyalı sol bek!

Gelecek sezon Süper Lig'de olamyı başaran Göztepe, transfer çalışmalarına başladı. İşte ayrıntılar...

Haber; DHA
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Göztepe'ye Brezilyalı sol bek!
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21 Mayıs 2024 14:18
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda boy gösterecek Göztepe, dış transferde harekata başladı.

Kaliteli ve geniş bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan sarı-kırmızılıların Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEL Limassol takımının sol beki Djalma Filho Silva ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

Brezilyalı oyuncunun bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek. Göztepe transfer komitesinin sezon boyunca 29 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği ve teknik ekibe olumlu rapor sunduğu vurgulandı.

Futbolculuk yaşamına ülkesi Brezilya'nın Atletico PE takımında başlayan Djalma Silva, Nacional De Patos, Treze, Urt, Confiança, Operario PR ve Bahia'da oynadıktan sonra 2022-2023 sezonunda AEL Limassol'a transfer oldu. İki sezon AEL Limassol'da forma giyen deneyimli futbolcu, toplam 72 resmi maça çıktı.

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