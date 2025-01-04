Göztepe voleybolda 14'te 14 peşinde

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 13 maçın hepsini kazanarak liderlik koltuğunu bırakmayan Papara Göztepe, pazar günü deplasmanda 4'üncü sırada yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'la karşılaşacak.
Bilecik Bozüyük Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İlk yarıda İzmir'de rakibini 3-0 mağlup eden Göztepe, deplasmanda da kazanarak namağlup unvanını korumayı hedefliyor.
Bilecik Bozüyük Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İlk yarıda İzmir'de rakibini 3-0 mağlup eden Göztepe, deplasmanda da kazanarak namağlup unvanını korumayı hedefliyor.