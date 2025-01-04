Göztepe voleybolda 14'te 14 peşinde

Papara Göztepe, pazar günü deplasmanda 4'üncü sırada yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'la karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe voleybolda 14'te 14 peşinde
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04 Ocak 2025 14:55
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 13 maçın hepsini kazanarak liderlik koltuğunu bırakmayan Papara Göztepe, pazar günü deplasmanda 4'üncü sırada yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'la karşılaşacak.

Bilecik Bozüyük Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İlk yarıda İzmir'de rakibini 3-0 mağlup eden Göztepe, deplasmanda da kazanarak namağlup unvanını korumayı hedefliyor.
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