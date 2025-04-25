Göztepe Voleybol Takımı, Emine Arıcı'yı kadrosuna kattı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Papara Göztepe, Emine Arıcı ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe Voleybol Takımı, Emine Arıcı'yı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2025 18:05

Gelecek sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe, Emine Arıcı'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28 yaşındaki orta oyuncu Emine Arıcı ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Türk Hava Yolları forması giyen Emine, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Edremit Belediye Altınoluk ve A Milli Takımı'mızda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Emine." ifadeleri kullanıldı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.