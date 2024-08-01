Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, yeni bir ismi gündemine aldı. Sarı-Kırmızılı ekip, Toronto forması giyen 23 yaşındaki Güney Afrikalı sağ kanat oyuncusu Cassius Mailula'ya kanca attı. Sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar süren oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar nabız yoklayacak. Sarı-Kırmızılı ekip, oyuncudan beklediği dönüşü alırsa transfer için düğmeye basacak. Genç ve gelecek vadeden oyuncuyu bonservisi ile almak isteyen yönetim, sıkı bir pazarlıkla hücum hattını Mailula ile zenginleştirmeyi hesaplıyor.

LİSTE GENİŞ





Sarı-Kırmızılılar kanat pozisyonu için daha önce birçok oyuncu ile temasta oldu. Yönetim, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un listesi doğrultusunda sol kanat için Brezilya'dan Avai FC'den Mauricio Garcez, Fenerbahçe'den yine sağ kanat Emre Mor, Galatasaray'dan Yunus Akgün gibi isimleri gündemine eklemişti. İzmir ekibi, Mailula transferinde pürüz yaşaması halinde alternatiflere yönelecek.



