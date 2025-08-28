28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Göztepe, Süper Lig'de 1000'inci maçına çıkacak

Süper Lig'de 32. sezonunu geçiren Göztepe, yarın Konyaspor karşısında lig tarihindeki 1000. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu özel karşılaşmayla Süper Lig'de 1000 maça ulaşan 12. takım olacak.

Göztepe, Süper Lig'de 1000'inci maçına çıkacak
Süper Lig'de 32. sezonunu geçiren Göztepe, yarınki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasıyla ligdeki 1000'inci maçını oynayacak.
 
Süper Lig'in "Milli Lig" adıyla oynanmaya başladığı 1959 yılından itibaren kesintisiz 19 yıl Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, ligdeki ilk maçını 28 Şubat 1959'da İstanbul'da Alibeyköyspor'la oynadı.
 
Sarı-kırmızılı ekip, 1968-1969 sezonunda şimdiki adı UEFA Avrupa Ligi olan Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale çıkarak, bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu.
 
1978-1979'dan itibaren Süper Lig'de istikrarı yakalayamayan İzmir temsilcisi, 2002-2003'te Süper Lig'den düştükten sonra amatöre kadar geriledi.
 
Süper Lig hasretini 2017-2018'de bitiren Göztepe, tekrar düştüğü ligde 2024-2025'ten itibaren tekrar mücadele etmeye başladı.
 
SÜPER LİG'DE 1000 MAÇA ULAŞACAK 12. EKİP
 
Yarınki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasıyla 1000. maçını oynayacak Göztepe'den önce Süper Lig'de 11 ekip 1000 müsabaka barajını geçti.
 
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Altay, Gaziantepspor, Samsunspor ve Antalyaspor'un ardından Göztepe de 1000'ler kulübüne dahil olacak.
 
GERİDE KALAN MAÇLAR
 
Süper Lig'de geride kalan 999 müsabakada 61 farklı ekiple karşılaşan Göztepe, bu karşılaşmalarda 315 galibiyet, 304 beraberlik ve 380 yenilgi yaşadı.
 
Bu maçlarda 1120 golü bulunan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 1237 gole engel olamadı.
 
EN FAZLA FORMA GİYEN GÜRSEL AKSEL
 
Şimdiye kadar 341 farklı futbolcunun forma giydiği Göztepe'nin efsane isimlerinden Gürsel Aksel 390 müsabakayla en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor.
 
Gürsel Aksel'i Nevzat Güzelırmak (331), Fevzi Zemzem (305) Mehmet Işıkal (274), Çağlayan Derebaşı (270), Ali Artuner (265), Ertan Öznur (253) ve Mehmet Türken (250) takip ediyor.
 
EN GOLCÜ İSİM FEVZİ ZEMZEM
 
Göztepe'de 166 farklı isim gol sevinci yaşadı. Bu futbolcular dışında rakip takımlarda 16 oyuncu da kendi kalesine gol attı.
 
Fevzi Zemzem'in 146 golle en skorer isim olduğu sarı-kırmızılı ekipte Zemzem'i, 81 golle Gürsel Aksel, 57 golle Mehmet Türken, 53 golle Ertan Öznur ve 40 golle Halil Kiraz izliyor.
 
TEKNİK DİREKTÖRLER
 
Adnan Süvari'nin 350 maç takımın başında yer aldığı Göztepe'de 36 farklı teknik direktör görev yaptı.
 
Adnan Süvari'yi 54 maçla Tamer Tuna, 52 müsabakayla Ruhi Karaduman, 40 maçla İlhan Palut takip ediyor.
 
Göztepe'yi Süper Lig'e taşıdıktan sonra takımdaki görevini sürdüren teknik direktör Stanimir Stoilov, Konyaspor karşılaşmasıyla İlhan Palut'u yakalayacak.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
