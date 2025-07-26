Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensipte anlaşma sağladığı ofansif orta saha Junior Olaitan Ishola'yı resmen kadrosuna dahil etti.Son olarak Fransa Lig 2 ekiplerinden Grenoble takımında forma giyen Beninli oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 5 senelik sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Junior Olaitan Ishola, kendisini 4+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.Sarı-kırmızılı ekipte sportif direktör Ivan Mance, transferle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: