Göztepe potada Rüçhan Tamsöz'le imzaladı

Basketbol 2'nci Ligi'nde zirve mücadelesi veren Göztepe, başantrenörlük görevi için Rüçhan Tamsöz ile resmen anlaştı. Son olarak Süper Lig ekibi Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını üstlenen, Sarıca'nın ayrılmasıyla kısa bir süre takımın başına geçen Tamsöz'le sözleşme imzalandı. Rüçhan Tamsöz, basketbolculuk kariyerinde Eczacıbaşı, Efes Pilsen, Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe gibi Türk basketbolunun önemli kulüplerinde forma giydi.







1987-2001 yılları arasında parkelerde mücadele eden Rüçhan Tamsöz, 2000-2001 sezonunda Göztepe'nin 1'inci Lig'deki şampiyonluk kadrosunda takım kaptanı olarak görev yaptı. Oyunculuk kariyerinin ardından antrenörlük yolculuğuna başlayan Tamsöz, 2019-2024 yılları arasında Darüşşafaka'da yardımcı antrenör, 2024'te ise başantrenör olarak görev yaptı. Son olarak Karşıyaka'da antrenörlük yapan Tamsöz, yeşil-kırmızılılarla kısa bir süre önce yollarını ayırdı.



