Göztepe'nin playoff yolunda rakibi Rizespor

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde 58 puanla 7. sırada yer alan Göztepe, takipçisi Beyçimento Bandırmaspor'un 4 puan önünde yer alıyor. Ligde 53 puan ve averajla 9. durumdaki Ankara Keçiörengücü, fikstüre göre Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gerektiği için haftayı 3 puanla kapatacak ve puanını 56'ya çıkaracak.
Sarı-kırmızılı ekip, doğrudan Süper Lig'e yükselme ihtimali bulunan Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde play-off'u garantileyecek. İzmir temsilcisi, salı günü oynanacak müsabakayı berabere tamamlaması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre yine play-off'ta oynama hakkı elde edecek.
Göztepe, Çaykur Rizespor maçının ardından ligin son haftasında kendisi gibi 58 puanı olan Bodrumspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Ligde 58 puanla 7. sırada yer alan Göztepe, takipçisi Beyçimento Bandırmaspor'un 4 puan önünde yer alıyor. Ligde 53 puan ve averajla 9. durumdaki Ankara Keçiörengücü, fikstüre göre Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gerektiği için haftayı 3 puanla kapatacak ve puanını 56'ya çıkaracak.
Sarı-kırmızılı ekip, doğrudan Süper Lig'e yükselme ihtimali bulunan Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde play-off'u garantileyecek. İzmir temsilcisi, salı günü oynanacak müsabakayı berabere tamamlaması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre yine play-off'ta oynama hakkı elde edecek.
Göztepe, Çaykur Rizespor maçının ardından ligin son haftasında kendisi gibi 58 puanı olan Bodrumspor'la deplasmanda karşılaşacak.