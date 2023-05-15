Göztepe'nin playoff yolunda rakibi Rizespor

Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya play-off barajında giren Göztepe salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'nin playoff yolunda rakibi Rizespor
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15 Mayıs 2023 12:26
Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde 58 puanla 7. sırada yer alan Göztepe, takipçisi Beyçimento Bandırmaspor'un 4 puan önünde yer alıyor. Ligde 53 puan ve averajla 9. durumdaki Ankara Keçiörengücü, fikstüre göre Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gerektiği için haftayı 3 puanla kapatacak ve puanını 56'ya çıkaracak.

Sarı-kırmızılı ekip, doğrudan Süper Lig'e yükselme ihtimali bulunan Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde play-off'u garantileyecek. İzmir temsilcisi, salı günü oynanacak müsabakayı berabere tamamlaması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre yine play-off'ta oynama hakkı elde edecek.

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının ardından ligin son haftasında kendisi gibi 58 puanı olan Bodrumspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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