Göztepe'nin playoff yolunda rakibi Rizespor

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.



Ligde 58 puanla 7. sırada yer alan Göztepe, takipçisi Beyçimento Bandırmaspor'un 4 puan önünde yer alıyor. Ligde 53 puan ve averajla 9. durumdaki Ankara Keçiörengücü, fikstüre göre Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gerektiği için haftayı 3 puanla kapatacak ve puanını 56'ya çıkaracak.



Sarı-kırmızılı ekip, doğrudan Süper Lig'e yükselme ihtimali bulunan Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde play-off'u garantileyecek. İzmir temsilcisi, salı günü oynanacak müsabakayı berabere tamamlaması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre yine play-off'ta oynama hakkı elde edecek.



Göztepe, Çaykur Rizespor maçının ardından ligin son haftasında kendisi gibi 58 puanı olan Bodrumspor'la deplasmanda karşılaşacak.



