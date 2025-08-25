Göztepe, Juan ile yeni sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kiralık olarak forma giyen Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaştı.



Göztepe Kulübünün açıklamasında, "Göztepe'miz, kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Juan Santos da Silva'nın kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağladı ve oyuncumuz kendisini 2029 yılına kadar sarı-kırmızı formamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, şu ifadeleri kullandı: