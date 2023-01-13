Göztepe ikinci devreyi Sakaryaspor'a karşı açıyor

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Sakaryaspor 14 Ocak Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Sakaryaspor maçında hakem Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak. Göztepe'nin cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarları müsabakayı takip edemeyecek.
Devre arasında Mesut Emre Kesik'le yollarını ayıran Göztepe, Kongolu Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil etti.
Ligin ilk devresini 24 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe'nin rakibi Sakaryaspor da ilk yarıyı 25 puanla 10. durumda bitirdi.
İlk devrede Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etmişti.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Sakaryaspor maçında hakem Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak. Göztepe'nin cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarları müsabakayı takip edemeyecek.
Devre arasında Mesut Emre Kesik'le yollarını ayıran Göztepe, Kongolu Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil etti.
Ligin ilk devresini 24 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe'nin rakibi Sakaryaspor da ilk yarıyı 25 puanla 10. durumda bitirdi.
İlk devrede Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etmişti.
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