Göztepe için büyük fırsat

Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Göztepe, üst sıralar için önemli fırsat kovalayacak.

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan sarı-kırmızılılar, önemli rakiplerinden Eyüpspor'un bay geçtiği haftayı galip tamamlayıp 4'üncü sıraya tırmanmaya çalışacak. Ligde 4'üncü basamakta yer alan 30 puana sahip Eyüpspor'u 2 puan geriden takip eden 5'inci Göztepe, Kasımpaşa'yı yendiği takdirde 31 puana yükselecek ve rakibinin üzerine çıkacak.



Özellikle iç sahada çok başarılı skorlara imza atan İzmir ekibi bir kez daha saha ve seyirci avantajını kullanıp Avrupa yolunda bir engeli daha aşmak için mücadele edecek. Galibiyetten başka sonuç düşünmeyen sarı-kırmızılı ekipte Erzurumspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sakatlanan Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'nin durumu maç günü netlik kazanacak. Sezonu kapatan orta saha Isaac Solet ve golcü Datro Fofana'dan yoksun sahaya çıkacak Göztepe'de diğer forvet Kubilay Kanatsızkuş da Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.



