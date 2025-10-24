24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
0-010'
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Göztepe, Galatasaray'a karşı savunmasına güveniyor

Süper Lig'in en az gol yiyen takımı Göztepe, pazar günü namağlup lider Galatasaray'a konuk olacak. İzmir ekibi, kalecisi Lis ve güçlü savunma hattına güvenerek güçlü rakibine geçit vermemeyi hedefliyor.

calendar 24 Ekim 2025 14:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe, Galatasaray'a karşı savunmasına güveniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de pazar günü İstanbul'da namağlup lider Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin en büyük güvencesi savunması olacak.
 
Yediği 3 golle ligin en az kalesinde gol gören takımı olan İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi güçlü rakibini önce durdurmayı planlayacak. Ardından puan ya da puanlar almak için mücadele edecek Göztepe, bu sezon oynadığı 9 maçın sadece 3'ünde topu ağlarında gördü. Göz-Göz, 6 maçta rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.
 
Galatasaray ise şu ana kadar ligin en çok gol atan takımı oldu. Süper Lig'de Göztepe gibi 9 maç oynayan Galatasaray 22 kez gol sevinci yaşadı ve her müsabakada topu ağlara gönderdi. Kalecisi Lis ve savunma oyuncularının gösterdiği performansla birçok dev Avrupa takımını da geride bırakan Göztepe, Osimhen, Sane, Yunus, Barış Alper ve Icardi gibi yıldızlara geçit vermemek için mücadele edecek.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.