Göztepe, Fofana'dan patlama bekliyor

Göztepe'nin sezon başında İngiliz devi Chelsea'den yıldız transfer olarak kiraladığı Datro Fofana'dan patlama bekleniyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe, Fofana'dan patlama bekliyor
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15 Kasım 2024 14:03
Süper Lig'e döndükten sonra geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle iyi bir performans sergileyen Göztepe'nin sezon başında İngiliz devi Chelsea'den yıldız transfer olarak kiraladığı Datro Fofana şimdiye kadar beklentilerin uzağında kaldı.

İzmir ekibinde, 3'ü ilk 11'de 6 maçta forma giyen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, yalnız 1 kez ağları sarstı. Sezon başı kampına katılmadığı için sarı-kırmızılılara imza attığında hazır durumda olmayan Fofana, ilk haftalarda riske edilmedi.

Samsunspor deplasmanıyla birlikte ikinci yarılarda şans bulmaya başlayan futbolcu, ilk 3 maçında kısa süre aldı. Fofana, Göztepe formasını iç sahada ilk kez sırtına geçirdiği Sivasspor sınavında uzatmada attığı golle takımına galibiyeti getirmesine rağmen sonra 4 maçtır suskun kaldı. Son 3 müsabakada ilk 11'e monte edilen ancak kondisyon eksiği nedeniyle ortalama 60'ar dakika sahada kalan golcü skor katkısı veremedi. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Fofana'dan milli maç arasından sonra Beşiktaş deplasmanında rakip fileleri sarsmasını bekliyor.

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