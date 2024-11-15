Göztepe, Fofana'dan patlama bekliyor

Süper Lig'e döndükten sonra geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle iyi bir performans sergileyen Göztepe'nin sezon başında İngiliz devi Chelsea'den yıldız transfer olarak kiraladığı Datro Fofana şimdiye kadar beklentilerin uzağında kaldı.



İzmir ekibinde, 3'ü ilk 11'de 6 maçta forma giyen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, yalnız 1 kez ağları sarstı. Sezon başı kampına katılmadığı için sarı-kırmızılılara imza attığında hazır durumda olmayan Fofana, ilk haftalarda riske edilmedi.



Samsunspor deplasmanıyla birlikte ikinci yarılarda şans bulmaya başlayan futbolcu, ilk 3 maçında kısa süre aldı. Fofana, Göztepe formasını iç sahada ilk kez sırtına geçirdiği Sivasspor sınavında uzatmada attığı golle takımına galibiyeti getirmesine rağmen sonra 4 maçtır suskun kaldı. Son 3 müsabakada ilk 11'e monte edilen ancak kondisyon eksiği nedeniyle ortalama 60'ar dakika sahada kalan golcü skor katkısı veremedi. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Fofana'dan milli maç arasından sonra Beşiktaş deplasmanında rakip fileleri sarsmasını bekliyor.



