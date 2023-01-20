Göztepe deplasmanda Erzurumspor'a konuk oluyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak.
Ligin ikinci devresine Bodrumspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe, 24 puanla 11. sırada yer alıyor.
İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı kaleci Ekrem Kılıçarslan maçta forma giyemeyecek.
Karşılaşma için bugün Erzurum'a gidecek Göztepe, son çalışmasını burada gerçekleştirecek.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak.
Ligin ikinci devresine Bodrumspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe, 24 puanla 11. sırada yer alıyor.
İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı kaleci Ekrem Kılıçarslan maçta forma giyemeyecek.
Karşılaşma için bugün Erzurum'a gidecek Göztepe, son çalışmasını burada gerçekleştirecek.
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