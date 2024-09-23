Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.



Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Taha Altıkardeş, 45+3'te Juan ve 90+4'te Doğan Erdoğan attı.



Göztepe'nin bir golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



İzmir temsilcisi, bu skorla ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Göztepe, bu sezon oynadığı 5 maçta kaybetmedi. İzmir ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.



Kayserispor ise 3 puanda kaldı. Kayserispor, bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet alamadı. Burak Yılmaz'ın ekibi 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.



Göztepe, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın 13. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanattan Djalma Silva'nın kullandığı taç atışında ceza sahasındaki Solet'in kafayla indirdiği meşin yuvarlakla buluşan Taha'nın vurduğu top ağlara gitti: 1-0.



15. dakikada Juan'ın pasında ceza sahasına girerken topla buluşan Romulo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. Hakem Ozan Ergün'ün gol kararına rağmen VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında Tijanic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.



22. dakikada Ramazan'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Nazon, savunmaya rağmen şutunu çekti. Kaleci Lis'in önlediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



31. dakikada Juan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Romulo'nun şutunda meşin yuvarlak, Onurcan Piri'nin müdahalesiyle kornere çıktı.



45+3. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Tijanic'in attığı şutta kaleci Onurcan'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Juan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Karşılaşmanın 59. dakikasında Juan'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Tijanic'in şutunda, kaleci Onurcan topu uzaklaştırdı. Açısını kaybeden Tijanic'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



71. dakikada Talha'nın ceza sahasından attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



90. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Matsuki'nin vuruşunda, kaleci topu kornere uzaklaştırdı.



90+4. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası dışında topa sahip olan Doğan Erdoğan'ın güzel şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.



Müsabaka Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Ozan Ergün, Kerem Ersoy, Anıl Usta



Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 68 Nazım Sangare), Dennis, Solet (Dk. 84 Ahmed Ildız), Djalma Silva, Tijanic (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Juan (Dk. 65 Matsuki), Romulo (Dk. 84 Victor Hugo)



Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 46 Bahoken), Kolovetsios (Dk. 46 Mane), Attamah, Carole, Boa Morte, Bourabia (Dk. 68 Baran Ali Gezek), Kartal Kayra Yılmaz, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 68 Talha Sarıarslan), Cardoso (Dk. 79 Mehmet Eray Özbek), Nazon



Goller: Dk. 13 Taha Altıkardeş, Dk. 45+3 Juan, Dk. 90+4 Doğan Erdoğan (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 27 Dennis, Dk. 75 Solet (Göztepe), Dk. 54 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 90+2 Boa Morte (Bellona Kayserispor)



