Göztepe'den Pa Dibba atağı

Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi verecek olan Göztepe'de yönetim gol yollarındaki soruna çözüm bulmak için düğmeye bastı.



Şu ana kadar tek transfer hamlesini ABD'den kanat oyuncusu Michee Ngalina'yı alarak gerçekleştiren yönetimin hedefinde yıldız bir golcünün olduğu iddia edildi. 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Eyüpspor'dan ayrılması beklenen golcü oyuncu Pa Dibba'nın Göztepe'nin gündemine geldiği ifade edildi. 35 yaşındaki Gambiyalı golcüyü Sportif Direktör Ivan Mance ve teknik heyetin başında bulunan Radomir Kokovic'in uzun süredir takip ettiği öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Sarı-kırmızılı ekibin kardeş kulübü Sakaryaspor'un da yakından ilgilendiği Pa Dibba için Göztepeli kurmayların tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Futbolcunun haziran ayında sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılması planlanıyor. Gambiyalı futbolcu ülkemizde Adana Demir forması da giyerken, İsveç'te Hammarby, Çin'de Shenzhen FC ve Shanghai Shenxin formalarını da terletti. Pa Dibba ilk yarıda Eyüp formasıyla 16 lig maçında 3 gol atıp, 3 de asist üretti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ