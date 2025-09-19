Göztepe'den Beşiktaş'ın paylaşımına cevap!

Süper Lig'de Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi iki takımdan arka arkaya paylaşımlar geldi.Bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın VAR hakemi Erkan Engin hakkında sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.Siyah-beyazlı kulüp paylaşımında, "Lütfen bugün 'VAR' ol Erkan Engin!" ifadelerine yer verdi.Beşiktaş, bu mesajını daha önce tartışmalı kararların yaşandığı Hatayspor, Göztepe, Bodrum FK ve Alanyaspor maçlarından karelerin bulunduğu bir görselle destekledi.Göztepe, Beşiktaş'ın bu paylaşımını alıntıladı ve "Bizce de." ifadeleri kullandı. İzmir ekibinin bu paylaşımında gülücük emojisi kullanması dikkat çekti.