Göztepe'de tecrübeler sahada

Süper Lig'de bu hafta Avrupa yarışındaki en önemli rakiplerinden bir üst basamağındaki Eyüpspor'u evinde yenerek hem 6 maçlık hasretine son vermeyi hem de iddiasını sürdürmeyi hedefleyen Göztepe'de takımın en tecrübeli isimleri Lasse Nielsen ve İsmail Köybaşı, genç oyuncular arasından formayı kaptı.Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularına sarılıp erken havlu atan sonuncu Adana Demirspor'dan sonra ligin en genç kadrosuna sahip takımı olan Göztepe'de kadronun en yaşlıları 37 yaşındaki Nielsen ile 35 yaşındaki İsmail, ilk 11'de forma giyiyor.Uzun soluklu kariyerinde Danimarka, İsveç ve Belçika'da kupa koleksiyonu yapan Danimarkalı Nielsen, geçen sezon sarı-kırmızılılarda 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı.Gerçek mevkisi stoper olan tecrübeli oyuncu, bu sezon da Süper Lig'de kadroda Ogün ve Nazım Sangare gibi sağ bek oyuncuları olmasına rağmen sağ kanatta formayı bırakmadı.Toplam 18 lig maçında görev yapan Nielsen, 9'u son haftalarda 11 maçta ilk 11'de forma giydi.Beşiktaş ve Trabzonspor'da şampiyonluklar yaşarken, Fenerbahçe'de de görev yapıp Türkiye'nin en tecrübeli sol ayaklarından olan İsmail Köybaşı, 3 sezondur oynadığı sarı-kırmızılılarda 1'inci Lig'de kupa kaldırdı.Sol bek İsmail, sol kanatta alternatifsiz olan Göztepe'de Djalma Silva'nın çapraz bağlarının koparak sezonu kapatmasıyla 11'de oynamaya başladı.