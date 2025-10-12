12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-135'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-033'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Göztepe'de Stoilov rüzgarı

Göztepe'de Bulgar teknik patron Stanimir Stoilov fark yarattı.

calendar 12 Ekim 2025 16:05
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe'de Stoilov rüzgarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Süper Lig'de milli araya 16 puanla üçüncü basamakta giren Göztepe'de Bulgar teknik patron Stanimir Stoilov 2 senede büyük fark yarattı.

Sarı-kırmızılıların 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2023-2024 sezonunun 13'üncü haftasında göreve başlayan tecrübeli teknik adam kısa sürede Göztepe'yi şaha kaldırdı. İlk geldiği sezonda takımı Süper Lig'e çıkaran Stoilov, devler arenasında da en istikrarlı çalıştırıcılardan biri oldu. 

Süper Lig'deki ilk senesinde Avrupa hedefini koyan Stoilov, 2024-2025 sezonunda Göztepe'yi 8'inci yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tam 50 yıl sonra yarı final oynama başarısı gösteren Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde 2025-2026 sezonuna da müthiş bir giriş yaptı. Hedefi bir kez daha Avrupa olarak belirleyen 58 yaşındaki teknik adam ilk 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

PUAN ORTALAMASI 1.81 



Milli araya 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup giren Göztepe 16 puan topladı ve 2 golle ligin az gol yiyen takımı oldu. Özellikle savunma anlayışıyla fark yaratan Stanimir Stoilov, takımı Avrupa'nın en iyi defans yapan ekipleri arasına da soktu. Disiplinli yapısıyla dikkat çeken deneyimli teknik adam, 74 maçta 1.81 puan ortalaması yakalamayı başardı. 

GENÇ FUTBOLCULAR İÇİN ŞANS

Genç futbolculara da büyük önem veren Stanimir Stoilov, 20 artı 5 milyon Euro bonservisle Alman ekibi Leipzig'e rekor bedelle satılan Romulo'nun gelişimine büyük katkı sağladı. U19 takımı için transfer edilen Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'i geldiği gibi A takıma kazandıran Stoilov, kulübün yetiştirici misyonuna da çok büyük katkılarda bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
