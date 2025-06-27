Göztepe'de kaleye sürpriz isim: Lucas Perri

HEDEF RULLI

KULÜBE İHTAR ÇEKTİ

SAO PAULO'DA YETİŞTİ



GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Göztepe, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldı.Sarı-kırmızılılar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu sezon Ligue 2'ye düşürülen Fransız devi Olympique Lyon'un Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri ile yakından ilgileniyor.27 yaşındaki tecrübeli kalecinin, Lyon kulübünden uzun süredir alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Fransız ekibine resmi ihtar çektiği öğrenildi. Göztepe'nin futbol operasyonlarını yürüten İngiliz yatırım şirketi Sport Republic'in bu süreçte devreye girdiği ve dikkat çeken bir plan hazırladığı ifade ediliyor. Sport Republic'in, Lucas Perri'yi önce sahibi olduğu Premier Lig ekibi Southampton'a transfer edip, daha sonra Göztepe'ye kiralama formülü üzerinde çalıştığı bildirildi. Bu transfer hamlesiyle kariyerinde yeni bir sayfa açması sağlanacak hem de Göztepe kalede üst düzey bir isimle Süper Lig'e güçlü bir başlangıç yapacak. Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla istikrarlı bir görüntü sergileyen Perri, refleksleri, oyun görüşü ve liderliğiyle dikkat çekmişti.Brezilya'nın önde gelen kulüplerinden Sao Paulo altyapısında yetişen başarılı kaleci, Avrupa kariyerine Charlton Athletic'te kısa süreli bir kiralık dönemle başlamış, ardından Botafogo ve Lyon gibi kulüplerin formasını giymişti. Göztepe'nin kaleci transferindeki bu hamlesi, kulübün Süper Lig'deki hedeflerine ne denli ciddi hazırlandığının da göstergesi olarak yorumlanıyor. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği öğrenildi.Lyon'daki geleceği belirsizleşen Lucas Perri, Süper Lig devlerinin gündeminde. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, 27 yaşındaki Brezilyalı kalecinin durumunu yakından izliyor. Fransız ekibinden alacaklarını tahsil edemeyen Perri'nin takımdan ayrılmak istemesi, iki kulübü de harekete geçirdi. Tarafların nabız yokladığı, resmi adımların ise önümüzdeki günlerde atılabileceği konuşuluyor. Perri'nin adı son dönemde Göztepe ile de anılırken, oyuncunun Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Tecrübeli kalecinin menajeri aracılığıyla Süper Lig kulüplerine transfer şartlarını ilettiği öğrenildi.